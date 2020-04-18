هاجس كورونا يقفز بمبيعات الأدوية اللاوصفية في الصيدليات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمل عبدالرحمن - الأحساء

زاد انتشار فيروس كورونا الجديد من إقبال المستهلكين والمرضى على شراء الأدوية التي لا تشترط وصفة خاصة من الطبيب، مثل مسكنات الآلام ومضادات معالجة الحساسية، كبديل موقت عن الاضطرار لدخول المستشفى الذي قد يضم عددا من المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وهذا الإقبال المتزايد على الصيدليات دفعها لتكثيف الجهود الوقائية والاختبارات الصحية للمستهلكين والعاملين فيها، حيث أكد عاملون في قطاع الصيدليات لـ»مكة» أن مبيعاتهم اليومية ارتفعت بنسبة كبيرة على الأدوية اللاوصفية، بلغت 170%؜ في مارس الماضي.

وحذر الصيدلي محمد جلال من أن الاستعمال الخاطىء للأدوية اللاوصفية والإفراط في تناولها، يعرض المريض لمخاطر صحية قد تصل لجلطات القلب وتلف الكبد ونزف المعدة، إضافة إلى مشاكل الكلى والدورة الدموية.

وتواصلت الصحيفة مع عدد من شركات الصيدليات، حيث ألزمت العاملين في صيدلياتها الأكثر إقبالا برفع مستوى الإجراءات الوقائية إلى الضعف، لتشمل قياس درجة الحرارة للعاملين 5 مرات يوميا وقياس درجة حرارة كل من يدخل الصيدلية، إضافة إلى إجراء اختبار من 10 أسئلة تتناول الصحة التنفسية للعاملين قبل بداية الدوام وعند نهايته، كما أنها وفرت معقما ووزعت القفازات مجانا، وفرضت ضرورة تعقيم الأسطح المختلفة بالماء والكلور كل 15 إلى 30 دقيقة كالأرفف وطاولة المحاسبة ومقبض الباب.

ومع إمكانية النفاد الموقت لبعض أنواع الأدوية اللاوصفية في قلة من الصيدليات، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الأمن الدوائي عال ووفير جدا في المستودعات، وباستطاعة المستهلك أو المريض الوصول للدواء بسهولة ومعرفة الصيدلية التي توفره وهو في المنزل، من خلال الاطلاع على الرابط المحدث على موقعها، والذي يضم قائمة بالصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها ووسائل التواصل معها، وهو تحت تحديث مستمر على مدار الـ24 ساعة في جميع أنحاء مدن ومناطق المملكة.

وفيما يخص احتمالية رفع أسعار الأدوية مع زيادة الطلب، كثفت وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة جهودها خلال الحملات الرقابية والجولات التفتيشية على المنشآت الصيدلانية ومنافذ البيع، لضبط سوق الأدوية والسيطرة على تداولها من خلال التأكد من عدم تخزين كميات كبيرة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وذلك حسبما أوضحته وزارة التجارة للصحيفة.

إجراءات وقائية في الصيدليات:

01. توفير قفازات ومعقمات طبية مجانية لاستخدام المستهلكين.

02. تحديد علامات الوقوف والتباعد عند طاولة المحاسبة.

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03. قياس درجة حرارة العاملين 5 مرات يوميا وكل من يدخل الصيدلية.

04. إجراء اختبار الصحة التنفسية على العاملين قبل بداية الدوام وعند نهايته.

05. تعقيم الأسطح المختلفة في الصيدلية كل 15 إلى 30 دقيقة.

أمور يجب مراعاتها قبل استعمال الأدوية اللاوصفية حسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية:

01. تعرف على التأثيرات غير المرغوب فيها لتحتاط منها.

02. تأكد من عدم استخدام دواءين متفاعلين، عن طريق سؤال الصيدلي أو الاطلاع على الإرشادات في العبوة.

03. في حال كنت مصابا بمرض مزمن، أخبر الصيدلي عن المرض قبل استخدام الدواء.

04. لا تستخدم أكثر من الكمية المذكورة على العبوة الخارجية في حال عدم حصولك على النتائج المطلوبة.

05. لا تستخدم الدواء أكثر من المدة المحددة على العبوة.