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البيئة تتوقع زيادة كبيرة في أسراب الجراد ومجاميع الحوريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن المساحات المستكشفة والمعالجة من آفة الجراد الصحراوي بالمملكة خلال الفترة من 1 - 15 أبريل 2020م، حيث بلغت نحو 117954 هكتارا في مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن فرق المكافحة والمعالجة التابعة لها في هذه المناطق تمكنت خلال هذه الفترة من استكشاف 99954 هكتارا، ومعالجة نحو 18000 هكتار، ومسح نحو 315 نقطة في المناطق الست المذكورة.

وأكدت الوزارة أن التوقعات الدولية وفقا لآخر تقرير صادر من «الفاو»، تشير إلى أن الوضع مقلق جدا في شرق أفريقيا وشرق اليمن وجنوب إيران خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تتسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت أواخر مارس في هذه المناطق في زيادة كبيرة لأعداد الجراد، كما ستسمح للأسراب الجديدة بالبقاء في الغالب في مكانها وتنضج وتضع بيضا وكذلك تشكيل عدد متزايد من مجاميع الحوريات.

منطقة الرياض

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النقاط التي تم مسحها: 81 نقطة

المساحة المستكشفة: 32900 هكتار

والمساحة المعالجة: 180 هكتارا

المنطقة الشرقية

النقاط التي تم مسحها :104 نقاط

المساحة المستكشفة : 45300 هكتار

المساحة المعالجة: 17772 هكتارا

منطقة حائل

النقاط التي تم مسحها :83 نقطة

المساحة المستكشفة: 11894 هكتارا

المساحة المعالجة: 48 هكتارا

منطقة الحدود الشمالية

النقاط التي تم مسحها:6 نقاط

المساحة المستكشفة: 1200 هكتار

منطقة الجوف

النقاط التي تم مسحها: 10 نقاط

المساحة المستكشفة: 1290 هكتارا

منطقة القصيم