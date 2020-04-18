، عسيري يعتذر لجماهير الأهلي.. ويؤكد: يريدون ضرب علاقتنا ،

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قدَّم مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي، اعتذاره لجماهير النادي إن كان قد بدر منه شيء يسيء لهم.
وكانت الجماهير قد انتقدت ما تحدث به خلال ظهوره مع هتان باهبري، لاعب فريق الهلال، عبر بث في الإنستقرام، وقوله لباهبري: "انتقالك إلى الهلال هو أفضل قرار اتخذته؛ لأنه نادٍ كبير، يستطيع أن يحقق لك طموحاتك كافة".
وقال عسيري في تعقيب عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته في تويتر: "شاهدت ما تطرق له البعض. وكل شخص يفسر على كيفه. والبعض يقول إنني أقلل من النادي الأهلي، أو جمهوره. نادي الأهلي كبير غصب عني وعنك".
وأضاف: "البعض فسَّر حديثي بأنني أريد اللعب للهلال، فأقول لهم لو كنت أريد اللعب للهلال لكنت في صفوفه منذ ثلاث سنوات".
وزاد متحدثًا: "الله يهدي الشخص الذي قام بقص المقطع؛ إذ لو أكمل بقية الفيديو لكان قد اتضحت الصورة؛ إذ قلت في التكملة لزميلي هتان إنْ شاء الله تأتي معنا في النادي الأهلي".
وأضاف: "لم أستصغر النادي الأهلي؛ فهو كبير بجمهوره، وأنا أعتذر لجمهور الأهلي إذا بدر مني شيء، أو أُسيء فهمه. وهذا ليس تبريرًا، ولكن بعضهم يريد ضرب العلاقة مع جمهور الأهلي".الأهلي
عسيري يعتذر لجماهير الأهلي.. ويؤكد: يريدون ضرب علاقتناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
قدَّم مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي، اعتذاره لجماهير النادي إن كان قد بدر منه شيء يسيء لهم.
وكانت الجماهير قد انتقدت ما تحدث به خلال ظهوره مع هتان باهبري، لاعب فريق الهلال، عبر بث في الإنستقرام، وقوله لباهبري: "انتقالك إلى الهلال هو أفضل قرار اتخذته؛ لأنه نادٍ كبير، يستطيع أن يحقق لك طموحاتك كافة".
وقال عسيري في تعقيب عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته في تويتر: "شاهدت ما تطرق له البعض. وكل شخص يفسر على كيفه. والبعض يقول إنني أقلل من النادي الأهلي، أو جمهوره. نادي الأهلي كبير غصب عني وعنك".
وأضاف: "البعض فسَّر حديثي بأنني أريد اللعب للهلال، فأقول لهم لو كنت أريد اللعب للهلال لكنت في صفوفه منذ ثلاث سنوات".
وزاد متحدثًا: "الله يهدي الشخص الذي قام بقص المقطع؛ إذ لو أكمل بقية الفيديو لكان قد اتضحت الصورة؛ إذ قلت في التكملة لزميلي هتان إنْ شاء الله تأتي معنا في النادي الأهلي".
وأضاف: "لم أستصغر النادي الأهلي؛ فهو كبير بجمهوره، وأنا أعتذر لجمهور الأهلي إذا بدر مني شيء، أو أُسيء فهمه. وهذا ليس تبريرًا، ولكن بعضهم يريد ضرب العلاقة مع جمهور الأهلي".
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
09:43 PM
أوضح تفاصيل ما تحدَّث به مع باهبري عبر إنستقرام
قدَّم مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي، اعتذاره لجماهير النادي إن كان قد بدر منه شيء يسيء لهم.
وكانت الجماهير قد انتقدت ما تحدث به خلال ظهوره مع هتان باهبري، لاعب فريق الهلال، عبر بث في الإنستقرام، وقوله لباهبري: "انتقالك إلى الهلال هو أفضل قرار اتخذته؛ لأنه نادٍ كبير، يستطيع أن يحقق لك طموحاتك كافة".
وقال عسيري في تعقيب عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته في تويتر: "شاهدت ما تطرق له البعض. وكل شخص يفسر على كيفه. والبعض يقول إنني أقلل من النادي الأهلي، أو جمهوره. نادي الأهلي كبير غصب عني وعنك".
وأضاف: "البعض فسَّر حديثي بأنني أريد اللعب للهلال، فأقول لهم لو كنت أريد اللعب للهلال لكنت في صفوفه منذ ثلاث سنوات".
وزاد متحدثًا: "الله يهدي الشخص الذي قام بقص المقطع؛ إذ لو أكمل بقية الفيديو لكان قد اتضحت الصورة؛ إذ قلت في التكملة لزميلي هتان إنْ شاء الله تأتي معنا في النادي الأهلي".
وأضاف: "لم أستصغر النادي الأهلي؛ فهو كبير بجمهوره، وأنا أعتذر لجمهور الأهلي إذا بدر مني شيء، أو أُسيء فهمه. وهذا ليس تبريرًا، ولكن بعضهم يريد ضرب العلاقة مع جمهور الأهلي".
، عسيري يعتذر لجماهير الأهلي.. ويؤكد: يريدون ضرب علاقتنا ،
المصدر : الخليج 365
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