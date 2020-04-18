، الفيحاء: الجهاز الفني و3 لاعبين أجانب يغادرون ،

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غادر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خورخي سيماو، وأعضاء الجهاز الفني المساعد، والمحترفون الأجانب (أرسينيو مارتينيز وأدملسون باروس وأنجيلو نيتو)، إلى بلدانهم للاطمئنان على عائلاتهم؛ إذ تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل سفرهم. وقد سمحت إدارة النادي لهم بالمغادرة نظرًا لعدم تحديد موعد لاستئناف منافسات الدوري، التي توقفت بناء على قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".
فيما فضَّل عامر شفيع وكارلوس فيلانويفا وفانيفا أندرياتسيما وصامويل أوسو البقاء في السعودية خلال هذه الفترة.
ومن جانب آخر، وضع الجهازان الفني والطبي برنامجًا لياقيًّا وغذائيًّا للاعبين من أجل المحافظة على لياقتهم خلال فترة الانقطاع الحالية، وذلك بمتابعة إدارة الفريق الأول من خلال التواصل المباشر مع اللاعبين منذ بداية تعليق النشاط الرياضي لمتابعة برامجهم التدريبية، وكذلك الاطمئنان على اللاعبين، وتسهيل الصعوبات كافة التي تواجههم.فيروس كورونا الجديد الفيحاء
الفيحاء: الجهاز الفني و3 لاعبين أجانب يغادرونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
غادر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خورخي سيماو، وأعضاء الجهاز الفني المساعد، والمحترفون الأجانب (أرسينيو مارتينيز وأدملسون باروس وأنجيلو نيتو)، إلى بلدانهم للاطمئنان على عائلاتهم؛ إذ تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل سفرهم. وقد سمحت إدارة النادي لهم بالمغادرة نظرًا لعدم تحديد موعد لاستئناف منافسات الدوري، التي توقفت بناء على قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".
فيما فضَّل عامر شفيع وكارلوس فيلانويفا وفانيفا أندرياتسيما وصامويل أوسو البقاء في السعودية خلال هذه الفترة.
ومن جانب آخر، وضع الجهازان الفني والطبي برنامجًا لياقيًّا وغذائيًّا للاعبين من أجل المحافظة على لياقتهم خلال فترة الانقطاع الحالية، وذلك بمتابعة إدارة الفريق الأول من خلال التواصل المباشر مع اللاعبين منذ بداية تعليق النشاط الرياضي لمتابعة برامجهم التدريبية، وكذلك الاطمئنان على اللاعبين، وتسهيل الصعوبات كافة التي تواجههم.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
09:34 PM
فيما اختار الرباعي الآخر البقاء في السعودية
غادر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء خورخي سيماو، وأعضاء الجهاز الفني المساعد، والمحترفون الأجانب (أرسينيو مارتينيز وأدملسون باروس وأنجيلو نيتو)، إلى بلدانهم للاطمئنان على عائلاتهم؛ إذ تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل سفرهم. وقد سمحت إدارة النادي لهم بالمغادرة نظرًا لعدم تحديد موعد لاستئناف منافسات الدوري، التي توقفت بناء على قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19".
فيما فضَّل عامر شفيع وكارلوس فيلانويفا وفانيفا أندرياتسيما وصامويل أوسو البقاء في السعودية خلال هذه الفترة.
ومن جانب آخر، وضع الجهازان الفني والطبي برنامجًا لياقيًّا وغذائيًّا للاعبين من أجل المحافظة على لياقتهم خلال فترة الانقطاع الحالية، وذلك بمتابعة إدارة الفريق الأول من خلال التواصل المباشر مع اللاعبين منذ بداية تعليق النشاط الرياضي لمتابعة برامجهم التدريبية، وكذلك الاطمئنان على اللاعبين، وتسهيل الصعوبات كافة التي تواجههم.
، الفيحاء: الجهاز الفني و3 لاعبين أجانب يغادرون ،
المصدر : الخليج 365
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