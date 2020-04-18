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ذكر مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323، منذ الأول من مارس الماضي.
وأوضح "سالومون"، أن السلطات سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ761 حالة أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتراجع عدد الأشخاص في العناية المركزة في المستشفيات إلى أقل من 6000 لأول مرة منذ 31 مارس ليعود إلى 5833، وهو رقم انخفض بنسبة 3.2 في المائة خلال 24 ساعة مسجلاً انخفاضًا لليوم العاشر على التوالي.فيروس كورونا الجديد فرنسا
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 09:34 PM
تسجيل 642 وفاة اليوم
ذكر مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323، منذ الأول من مارس الماضي.
وأوضح "سالومون"، أن السلطات سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ761 حالة أمس، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتراجع عدد الأشخاص في العناية المركزة في المستشفيات إلى أقل من 6000 لأول مرة منذ 31 مارس ليعود إلى 5833، وهو رقم انخفض بنسبة 3.2 في المائة خلال 24 ساعة مسجلاً انخفاضًا لليوم العاشر على التوالي.
، فرنسا .. حصيلة مصابي "كورونا" ترتفع إلى 19.323 ،
المصدر : الخليج 365
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