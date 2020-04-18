، نادي الاتفاق: "المسحل" ينتصر على "كورونا"  ويعود للمنزل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اكتشاف إصابته عقب عودته من بريطانيا

أعلن نادي الاتفاق من خلال الحساب الرسمي في "تويتر" عن تماثل حاتم المسحل نائب رئيس النادي للشفاء، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي عبر "تويتر": "نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل، يعود إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد".

وكان "المسحل" أصيب بالفيروس الذي يجتاح العالم حالياً، حيث تم اكتشافه بعد وصوله من زيارة خارجية إلى لندن العاصمة البريطانية، قبل أن يخضع للحجر الصحي .الاتفاق نائب رئيس الاتفاق حاتم المسحل فيروس كورونا الجديد