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أعلن نادي الاتفاق من خلال الحساب الرسمي في "تويتر" عن تماثل حاتم المسحل نائب رئيس النادي للشفاء، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وكتب النادي عبر "تويتر": "نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل، يعود إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد".
وكان "المسحل" أصيب بالفيروس الذي يجتاح العالم حالياً، حيث تم اكتشافه بعد وصوله من زيارة خارجية إلى لندن العاصمة البريطانية، قبل أن يخضع للحجر الصحي .الاتفاق نائب رئيس الاتفاق حاتم المسحل فيروس كورونا الجديد
نادي الاتفاق: "المسحل" ينتصر على "كورونا" ويعود للمنزلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
أعلن نادي الاتفاق من خلال الحساب الرسمي في "تويتر" عن تماثل حاتم المسحل نائب رئيس النادي للشفاء، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وكتب النادي عبر "تويتر": "نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل، يعود إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد".
وكان "المسحل" أصيب بالفيروس الذي يجتاح العالم حالياً، حيث تم اكتشافه بعد وصوله من زيارة خارجية إلى لندن العاصمة البريطانية، قبل أن يخضع للحجر الصحي .
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:53 PM
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
09:21 PM
بعد اكتشاف إصابته عقب عودته من بريطانيا
أعلن نادي الاتفاق من خلال الحساب الرسمي في "تويتر" عن تماثل حاتم المسحل نائب رئيس النادي للشفاء، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وكتب النادي عبر "تويتر": "نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس حاتم المسحل، يعود إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد".
وكان "المسحل" أصيب بالفيروس الذي يجتاح العالم حالياً، حيث تم اكتشافه بعد وصوله من زيارة خارجية إلى لندن العاصمة البريطانية، قبل أن يخضع للحجر الصحي .
، نادي الاتفاق: "المسحل" ينتصر على "كورونا" ويعود للمنزل ،
المصدر : الخليج 365
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