شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يسعف أفارقة أجبرتهم ميليشيا الحوثي على العبور للمملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكن حرس الحدود السعودي من إسعاف عددًا من اللاجئين الأفارقة المصابين، الذين نزحوا من صعدة تحت تهديد السلاح من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتجبر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، اللاجئين الأفارقة على عبور الحدود السعودية باستخدام العنف وتحت تهديد السلاح، ومن لا ينصاع تمطره الميليشيا بوابل من الرصاص.

وقالت منظمة الهجرة الدولية: إن نحو 10 آلاف مهاجر إفريقي دخلوا اليمن خلال شهر فبراير الماضي، وفي الفترة من 1 إلى 29 فبراير 2020، تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 9 آلاف و624 مهاجرًا دخلوا إلى اليمن.