شكرا لمتابعة خبر عن الشويرخ: صيغة النموذج الموحد لتصاريح التنقل للفئات المستثناة ستكون ورقية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام إن تجاوز المجتمع لهذه الأزمة لن يتأتي إلا باستشعارنا جميعا للمسؤولية الشخصية عن تقليل أعداد المصابين، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي سبقت بها المملكة الكثير من الدول.

وأوضح الشويرخ خلال اتصال هاتفي ببرنامج " ياهلا " أن صيغة النموذج الموحد لتصاريح التنقل للفئات المستثناة سوف تكون مبدئيا ورقية، تصدق عليها الجهة أو الوزارة المعنية وشرطة المنطقة.

ولفت متحدث الأمن العام إلى أن نموذج تصاريح التنقل للفئات المستثناة ومنسوبي القطاعات الحيوية أثبت فعاليته في الرياض ومكة والمدينة وأثبت جدوى التعامل معه.

وأبان الشويرخ أنه سيتم تطبيقه على جميع أنحاء المملكة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.