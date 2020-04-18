شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يوجه رسالة لأصحاب الاتصالات غير الطارئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت هيئة الهلال الأحمر، رسالة توعوية حول نوعية الاتصالات التي يتلقونها؛ حتى لا يتسبب البعض باتصالاته غير الطارئة في حرمان آخرين قد يكونون في حاجة ماسة للمساعدة.

ونشرت "الهيئة" في مقطع فيديو توعوي حمل عنوان: "فكر في المتصل اللي بعدك" نماذج لبعض المكالمات التي ترد لغرفة العمليات (997) وتكون غير طارئة وغير ضرورية.

Advertisements

وقالت الهيئة أن مثل هذه الاتصالات تتكرر بشكل يومي، وتتسبب في عدم قدرتهم على تلقي البلاغات الهامة والطارئة من أشخاص في حاجة للمساعدة العاجلة.

وأضافت أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 160 ألف مكالمة، مقارنة بـ40 الف مكالمة فقط في نفس الفترة العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة لا تعبر عن زيادة حالات الطوارئ، لأن 65% من هذه المكالمات بعيدة عن حالات الطوارئ.

وتابعت أنه يجب كل شخص اتصل بدون حالة طارئة، كان سبباً في تأخير تلقي بلاغ خطير يحتاج تدخلاً عاجلاً، مشيرا إلى أن اتصالا واحدا غير طارئ قد يُفقد أسرة أحد أفرادها أو يحرم مصاباً من صحته بقية حياته.