شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمن العام: كل جهة حكومية مسؤولة عن تصاريح التنقل لمنسوبيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد العميد سامي الشويرخ متحدث الأمن العام أن كل جهة حكومية مسؤولة عن تصاريح التنقل لمنسوبيها، موضحا أنه سيتم تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل للعاملين في القطاعين العام والخاص.
ولفت الشويرخ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية إلى أنه تم تطبيق النموذج الموحد لتصاريح التنقل للعاملين في الرياض ومكة والمدينة والمنورة.
وكان الشويرخ قال إن الحالات المستثناة تتعلق بالظروف الصحية الطارئة كإجراء عملية جراحية طارئة لا بد من إجرائها حفاظًا على صحة وسلامة المريض، أو جلسة لعلاج من مرض مستعصٍ أو جلسة لغسيل كلوي أو عملية جراحية.
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