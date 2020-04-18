شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يؤكد: نراجع البيانات بشكل دوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح حساب المواطن أنه يتم مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين بشكل دوري، وفي حال انتهاء مدة العقد يجب على المستفيد التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية).
جاء ذلك خلال توضيح من حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم السبت.
وقال حساب المواطن إنه تم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.
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