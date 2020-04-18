شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم صلاة التراويح في البيوت في ظل أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم صلاة التراويح في البيوت في ظل أزمة فيروس كورونا الجديد.

وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة تساءل عن اذا ما كان الأفضل أن يصلي الفرد 11 ركعة أم 13 ركعة في صلاة التراويح في البيوت في ظل أزمة كورونا الجديد .

وأجاب الشيخ أنه يتاح للفرد أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، كما يجوز له زيادة عدد الركعات اذا أراد ذلك، مضيفا أنه من الأفضل خلال الفترة الحالية أن يصلي الفرد صلاة التراويح مع أسرته داخل المنزل.