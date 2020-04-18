شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "مسجد الجن" في إحدى مديريات الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - {مسجد الجن} بمديرية الدريهمي التي تقع جنوب محافظة الحديدة على الطريق الساحلي.

تميزت مديرية الدريهمي بالعديد من المعالم الأثرية والقلاع التأريخية والمساجد القديمة التي يعود تأريخ بنائها إلى مئات السنين ومازالت شامخة شموخ الجبال لتشهد على عراقة وحضارة الإنسان اليمني منذ قديم الزمان، ومن هذه الآثار جامع علي بن المقبول «المسمى مسجد الجن» يعود تأريخ بناء هذا الجامع إلى عام 1011هـ على يد السيد علي بن المقبول وهو لا يزال موجوداً حتى الآن بقبابه التسع …

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يتداول الناس في الدريهمي أسطورة أن مسجد السيد علي بن المقبول أكمل بناءه الجن، وأضافوا له الجزء الجنوبي من المسجد.. لكن الحقيقة تقول أن السيد علي بن المقبول بنى الجزء الشمالي من المسجد بقبابه الثلاث..

وبعد بناء السيد للمسجد بسنوات مرت جماعة من الهنود وهم في طريقهم للحج فارادوا أن يوسعوا في المسجد ويبنوا عدة قباب أخرى على حسابهم فرفض السيد بناء المسجد على نفقتهم واتفقوا في الأخير أن يشاركوه كعمال بأجرة على أن يدفع لهم أجورهم آخر يوم من البناء..

وعندما أكملوا البناء رحلوا ليلاً قبل الفجر ولم يستلموا أجورهم وعندما أصبح الناس ولم يجدوا العمال الهنود فقالوا إنهم جن فعُرف بعد ذلك بمسجد الجن.