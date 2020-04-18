شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تفرض سيطرتها على مطار “سقطرى” وتطرد قوات الانتقالي الموالي للإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قائد عسكري في “سقطرى”، اليوم السبت، إن حماية أمن واستقرار الأرخبيل مسؤولية الجيش والأمن الموالي للشرعية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد اللواء أول مشاه بحري، في محافظة أرخبيل سقطرى، ناصر قيس لقناة اليمن الفضائية.

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وأضاف أن أن مطار الأرخبيل والمحافظة بكاملها آمنة ومستقرة، ولاصحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام.

وقال قيس إن اللواء الأول مشاه بحري، والوحدات العسكرية المرابطة مسؤولة عن حفظ الأمن في سقطرى، وولاءها للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

ولفت إلى أن ما يروج على وسائل الإعلام من فبركات ليس له أساس من الصحة، مؤكداً أن اللواء والقوات المسلحة التي أدت اليمين وأقسمت، ستظل وفية للوطن، مضيفاً “ولايمكن أن نخون الأمانة التي توليناها”.

وتابع: “المسؤولية مسؤولية وطنية، وأمن سقطرى واستقرارها مسؤولية اللواء والوحدات العسكرية الموالية للشرعية، ومهما حاولت وسائل الإعلام المختلفة لنشر الأخبار الكاذبة حول سقطرى، نقول لهم إن مصير الفبركات الفشل”.

واعتبر قيس أن طبيعة سقطرى السلمية التي عاشت عليها في أمن وأمان، لفترة طويلة، بعد أن مرت البلاد بمراحل وأحداث، ستبقي سقطرى في منأى عن المشاكل، دائماً، سقطرى تنعم بالسلام، وأبناءها لايحملون السلاح وولاءهم لله والوطن وجزيرتهم.