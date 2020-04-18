«شرطة الرياض» تُطيح بـ3 مواطنين تورطوا بالسطور على منزل بـ«الصحافة»

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بـ 3 مواطنين تورطوا بالسطو على أحد المنازل بحي الصحافة شمال العاصمة الرياض.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين، تورطوا بالسطو على أحد المنازل بحي الصحافة شمال العاصمة الرياض، وسرقة مركبتين متوقفتين بفناء المنزل، والاستيلاء على أجهزة إلكترونية وبطاقات صرفٍ بنكية.

وأشار المقدم التويجري، إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.