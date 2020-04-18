بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا البالغ عددهم 5 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ5 من بينهم سعودي في جازان عمره 34 عامًا، و4 غير سعوديين: 3 في مكة، وحالة في جدة راوحت أعمارهم بين 45 و80 عامًا ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8274 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 92 والتعافي 1329.

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ووفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، اليوم السبت، فقد تم تسجيل 740 حالة من المسح النشط و191 حالة موجودة في الحجر الصحي و210 حالات مخالطة مجتمعية و1132 حالة لليوم السبت، مشيرة إلى أن 21٪ سعوديون، 79% غير سعوديين.

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