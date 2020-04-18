"الجوازات" توضح فترة تمديد هوية الزائرين.. وعقوبة تصاريح الخادمات

في ردها على تساؤلات المستفيدين..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، الفترة المحددة لتمديد هوية الزائرين في الوقت الراهن، فيما كشفت عن الإجراءات المتبعة لاستخراج تصريح الخادمة التي لا تتمتع بالإقامة.
جاء ذلك في رد للمديرية على سؤالين، أولهما يقول صاحبه: "أنا مستضيف عائلة بهوية زائر.. كيف طريقة التجديد، علمًا أنني لا أجدها في "أبشر"؟.
وذكرت المديرية: إنه يتم التمديد بعد الانتهاء من سداد الرسوم المستحقة بموجب رقم الهوية؛ عبر قنوات سداد المتاحة، وذلك من يوم الاثنين 1441/8/13هـ الموافق 2020/4/6م حتى نهاية السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م.
وفي ردها على سؤال يقول: كيف أستخرج تصريحًا لخادمة ليس لها إقامة..لها شهرين فقط؟، قالت الجوازات: "تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يومًا من تاريخ الدخول، بواقع ٥٠٠ ريال".
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