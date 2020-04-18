"الأرصاد" توضح حقيقة ظهور طائرة غريبة في سماء نجران.. وعلاقتها باستمطار السحب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن ظهور طائرة غريبة في سماء نجران، وعلاقتها بعملية استمطار السحب.

وأكدت الهيئة، أن ما يحدث في سماء نجران الآن ظاهرة طبيعية، تحدث باستمرار ولا لصحة لعملية تفريق السحب.

جاء ذلك، ردًا على سؤال يقول صاحبه: أتمنى الإجابة على استفساري عن ما تقوم به هذه الطائرة في سماء مدينة نجران.. وهل هو عملية استمطار السحب التي أقرها مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. أم ماذا؟.

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وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد، حسين القحطاني، أن الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وبرودة الهواء في طبقات الجو يؤدي إلى تكثيف الغازات المنبعثة من محركات الطائرات النفاثة، مما يشكل السحب خلف الطائرات المحلقة.

وأكد المتحدث أن تلك حالة طبيعية وتتكرر باستمرار، ولا صحة إطلاقًا أن هذه العملية هي تفريق للسحب، كما يروج البعض.

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