بالصور.. قوات الحرس الوطني تشارك في تنفيذ قرار منع التجول في الأحساء

أكدت مواجهة ورصد المخالفين..
أكدت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، أن قواتها بالقطاع الشرقي تشارك في تطبيق قرار منع التجول، بمحافظة الأحساء.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نشرت الوزارة مجموعة صور لقواتها أثناء تنفيذ القرار، قائلة: قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي تشارك القطاعات الأمنية، وتقيم نقاط تفتيش أمنية في أحياء الفيصلية والفاضلية بمحافظة الأحساء؛ تطبيقًا لقرار منع التجول ورصدًا للمخالفين.
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