ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

السبت 18 أبريل 2020

السعودية تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



سجلت وزارة الصحة السعودية، السبت، 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8274.

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 92 حالة.

وأكدت الوزارة أن 280 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 1329 حالة.