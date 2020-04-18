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ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020

السعودية تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

 

سجلت وزارة الصحة السعودية، السبت، 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8274.

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 92 حالة.      

 

وأكدت الوزارة أن 280 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 1329 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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