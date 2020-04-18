شكرا لقرائتكم خبر

تأثيرات كورونا تلحق بسوق الانتقالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أوجسبورج توقع مدير نادي أوجسبورج الألماني، شتيفان رويتر، أن تترك أزمة كورونا الراهنة تأثيرات واضحة على سوق الانتقالات. وقال رويتر إن أسعار الانتقالات والرواتب ستنخفض بالتأكيد. وأوضح أن ناديه سيتمهل في الفترة المقبلة فيما يتعلق بصفقات الانتقالات، وقال»لقد نفذنا عددا من صفقات الانتقالات قبل هذا الموسم، ولهذا فلن يكون هناك تغيير كبير بعد هذا الموسم».



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر تأثيرات كورونا تلحق بسوق الانتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.