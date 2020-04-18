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طبيب نفسي للاعتناء بلاعبي أرسنال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

قال المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ميكيل أرتيتا، إن لاعبيه على اتصال مستمر بطبيب نفسي خلال فترة توقف المنافسات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ولم يجتمع لاعبو أرسنال منذ الكشف عن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا قبل شهر، حيث خضعوا للعزل الذاتي ومارسوا التدريبات بشكل منفرد في منازلهم، مع فرض حالة الإغلاق في البلاد.

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ولم يكن الوضع معتادا بالنسبة للاعبين. وقد حرص أرتيتا على تقديم أي مساعدة قد يحتاجها لاعبو الفريق.

وقال الإسباني أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس «لدينا طبيب نفسي يعتني باللاعبين وهو على اتصال دائم معهم. نقوم أيضا وباستمرار بإرسال المعلومات ومقاطع الفيديو ونواصل شغل وقتهم، كما أننا نحرص على إبقائهم قريبين من عملهم والأشخاص المرتبطين بعملهم، وهم نحن أعضاء الجهاز الفني».

وتابع«أجرينا بعض المحادثات الجيدة. وهذا الوقت ساعدني حقا، على الأقل في معرفة اللاعبين بشكل أفضل، فنحن نحاول تحسين العلاقات والتواصل وتعزيز التفاهم بيننا».