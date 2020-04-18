بروتوكول وقائي لاستئناف الدوري الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما

تترقب جماهير كرة القدم الإيطالية بشغف القرارات الوزارية بشأن إمكانية استئناف منافسات الدوري الإيطالي، المتوقفة منذ أوائل مارس الماضي، قبل 12 مرحلة من نهايتها، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يكون وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ووزير الرياضة فينتشينزو سبادافور تسلما أمس وثيقة البروتوكول الصحي الوقائي التي أعدها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في الأيام الماضية.

وتتضمن الوثيقة طلب إعادة فتح المعسكرات التدريبية في الرابع من مايو، على أن تبدأ المباريات بعدها بثلاثة أو 4 أسابيع بدون جمهور.

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ويستمر الإغلاق العام في إيطاليا حتى الثالث من مايو المقبل، ويتوقع أن تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات، قد تتضمن تمديد الإغلاق، وهو ما يعتمد على تطورات الأزمة.

ووصل عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 22 ألفا و745 حالة وفاة حتى مساء الجمعة، أغلبها في شمال البلاد.

ويتضمن البروتوكول المقدم من الاتحاد الإيطالي إجراء اختبارات طبية للاعبين، سواء المقيمين في المعسكرات أو الذين يتنقلون من الفنادق عبر الحافلات، التي يجري تطهيرها.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي، جابرييلي جرافينا «من الممكن استئناف المباريات في أواخر مايو ويونيو، أتمنى أن تتمكن كل الفرق من اللعب في استاداتها، حتى الموجودة في الشمال، ولو لم يكن ذلك ممكنا، سنتوصل إلى حلول أخرى».