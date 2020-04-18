170 برازيليا يستعدون لمغادرة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
تقدم 170 برازيليا من أجهزة فنية ولاعبين وعائلاتهم بمختلف درجات كرة القدم في السعودية، بطلبات إلى سفارة بلادهم في العاصمة الرياض للعودة إلى بلادهم بعد توقف النشاط الرياضي، ويشمل مختلف دوريات كرة القدم حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أنه لم يحدد حتى الآن فترة معينة لعودة النشاط الرياضي المربوط بالقضاء على الفيروس.
ويترقب الـ170 شخصا، توفير بلدهم طائرة خاصة تقلهم من السعودية، فيما اقترح بعضهم استئجار طائرة خاصة والسفر إلى أقرب مطار في الدول المجاورة، ومنه إلى البرازيل.
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