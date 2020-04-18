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كيف تحقق دول العشرين التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

فيما يعقد وزراء الصحة لمجموعة العشرين اليوم اجتماعا افتراضيا برئاسة المملكة لمناقشة أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على القطاع الصحي والمجتمع، تعد التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والتي تعني ضمان حصول جميع الناس على الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها دون التعرض لمعاناة مالية، جزءا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعقد الاجتماع بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حيث سيناقش الوزراء سبل تقديم رعاية صحية مرنة وتشجيع الحلول الرقمية من أجل تعزيز التنسيق العالمي.

وفي قمة مجموعة العشرين في اليابان تركزت أول جلسة مشتركة على كيفية ضمان التمويل المستدام للتغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية وكشف تقرير للبنك الدولي عن التغطية الصحية الشاملة، أن غالبية الدول النامية ستفشل في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة المحددة في 2030 ما لم تتخذ خطوات عاجلة لإعادة تكوين تمويلها الصحي. ويوضح التقرير أن الناس في البلدان النامية يدفعون ما يقرب من نصف تريليون دولار سنويا أو أكثر من 80 دولارا للفرد كتكاليف صحية خارجة عن الميزانية، مما يتسبب في دفع 100 مليون شخص إلى أقصى حدود الفقر على الصعيد العالمي.

6 قنوات رئيسة للاستفادة من التمويل الصحي عالي الأداء

بناء رأس المال البشري زيادة المهارات والوظائف، والتنقل في سوق العمل، وإضفاء الطابع الرسمي على القوى العاملة الحد من الفقر وعدم المساواة تحسين الكفاءة والانضباط المالي تعزيز الاستهلاك والقدرة التنافسية تعزيز الأمن الصحي

كيف تتحقق هذه الأجندة؟

1 - عقد حوارات حول المرونة في تمويل التغطية الصحية الشاملة والقدرة على التحمل بين وزراء المالية والصحة في اجتماعات مجموعة العشرين في المستقبل.

ستحدد الاجتماعات أولويات العمل المحلي والعالمي لكشف وإدارة تهديدات التمويل الصحي؛ وتحديد جدول أعمال الابتكار؛ وتعزيز الالتزامات السياسية لتمويل التغطية الصحية الشاملة.

ستوفر الاجتماعات مكانا للحوار بين وزارتي المالية والصحة حول القوى التي تدفع النفقات الصحية وخيارات لتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات.

ستهدف الاستثمارات نحو حل تحديات التمويل الصحي المحددة في حوارات تمويل واستدامة تمويل مجموعة العشرين الصحية الشاملة، مع التركيز على أولئك الذين لديهم أكبر قدر من التأثير على التأثيرات الاقتصادية والصحية العالمية والتقدم التدريجي في التغيير نحو التغطية الصحية الشاملة، وقد يتخذ ذلك شكل صندوق ابتكاري مخصص لإزالة حلول التمويل الصحي الأكثر فاعلية، أو بلدان مجموعة العشرين التي تستثمر في صناديق التحدي الكبرى الحالية التي تختار توجيه المزيد من تلك المحافظ نحو أولويات التمويل الصحي ذات الصلة.

خطوات التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة

التمويل الصحي عالي الأداء من أجل التغطية الصحية الشاملة

التمويل الكافي والمستدام، وتجميع المخاطر بما يكفي لنشر المخاطر المالية المتمثلة في اعتلال الصحة، والإنفاق الكفء والمنصف لمستويات التغطية المرغوبة.

1 رأس المال البشري

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تحسين رأس المال البشري والإنتاجية من خلال صحة أفضل طوال دورة الحياة.

2 القوى العاملة، أسواق العمل

تحسين المهارات، بما في ذلك القدرة على الابتكار من خلال تحسين الصحة: زيادة تنقل اليد العاملة ومعدل إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل.

3 الفقر، المساواة

انخفاض نسبة الفقر وتحسين إعادة توزيع الدخل من خلال زيادة الإنصاف في توليد الإيرادات واستخدام الموارد الصحية وتنمية رأس المال البشري.

4 فوائد أوسع للاقتصاد

الحاجة الأقل للوفورات الاحترازية زادت الاستهلاك.

زيادة القدرة التنافسية الدولية من خلال تنمية رأس المال البشري وتحسين الكفاءة.

5 الكفاءة، الانضباط المالي

تحسين الانضباط المالي والاستدامة من خلال تحسين كفاءة توليد الإيرادات وتجميعها وشرائها.

6 الأمن الصحي والإنساني

تحسين الأمن الصحي من خلال تحسين الاستعداد والقدرة على الاستجابة لتفشي الأمراض، وتحسين الأمن البشري من خلال مزيد من التماسك الاجتماعي.