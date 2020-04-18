- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).
وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.كندا فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).
وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:38 PM
الإصابات بلغت 32.412
سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).
وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.
، "كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.