محمد بن مسعود - الدمام - إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18 أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض. 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 07:20 PM Advertisements اخر تعديل 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 07:54 PM مع تراجع عدد الإصابات مع تراجع عدد الإصابات أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض. ، إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.