- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم السبت، أن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل، في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.
وأشار المكتب في بيان نقلته "رويترز" إلى تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، التي تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.
وكانت الحكومة فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل.
وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.الجزائر فيروس كورونا الجديد
تزايد الوفيات والإصابات يدفع الجزائر إلى تمديد إجراءات "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم السبت، أن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل، في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.
وأشار المكتب في بيان نقلته "رويترز" إلى تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، التي تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.
وكانت الحكومة فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل.
وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:16 PM
تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق المدارس
أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اليوم السبت، أن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل، في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.
وأشار المكتب في بيان نقلته "رويترز" إلى تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له، التي تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.
وكانت الحكومة فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل.
وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.
، تزايد الوفيات والإصابات يدفع الجزائر إلى تمديد إجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد الوفيات والإصابات يدفع الجزائر إلى تمديد إجراءات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.