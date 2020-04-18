، كرواتيا تمدد إجراءات العزل العام للحد من تفشي "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة تدرس تخفيف القيود تدريجياً

أعلن وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، اليوم (السبت)، أن كرواتيا قررت تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة 15 يومًا أخرى.

وأشار "بوزينوفيتش" إلى أن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن تخفيف القيود على الحركة تدريجياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأغلقت الحكومة قبل شهر جميع المتاجر والحانات والمطاعم والمدارس وأوقفت وسائل النقل العام، وتركت فقط متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات البنزين مفتوحة.

وتسمح السلطات للمواطنين بمغادرة منازلهم لشراء الضروريات أو التماس العلاج الطبي أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو ممارسة التمارين الرياضية، لكن ليس في مجموعات مع مراعاة التباعد الاجتماعي. كما يعمل الكثير من الناس من منازلهم.كرواتيا فيروس كورونا الجديد