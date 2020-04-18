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سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535، وفقاً لـ"رويترز".
وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس، لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرق آسيا، وإندونيسيا بها أكبر عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد
325 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 2.248صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535، وفقاً لـ"رويترز".
وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس، لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرق آسيا، وإندونيسيا بها أكبر عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين.
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM
الوفيات تصل إلى 535
سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.
وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535، وفقاً لـ"رويترز".
وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس، لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرق آسيا، وإندونيسيا بها أكبر عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين.
، 325 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 2.248 ،
المصدر : الخليج 365
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