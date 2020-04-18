، 325 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 2.248 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوفيات تصل إلى 535

سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.



وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535، وفقاً لـ"رويترز".

وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس، لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرق آسيا، وإندونيسيا بها أكبر عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين.إندونيسيا فيروس كورونا الجديد