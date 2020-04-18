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"كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346

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محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات بلغت 32.412

سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.كندا فيروس كورونا الجديد

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 07:38 PM

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الإصابات بلغت 32.412

"كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.

الكلمات المفتاحية

، "كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346 ،
المصدر : الخليج 365

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