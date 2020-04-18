شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن عالق في دبي: من يمتلك الجواز الأخضر ليس كمن يملك باقي الجوازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث أيمن حلمي أحد المواطنين العالقين في دبي عن الجهود التي تبذلها السلطات لتوفير كل سبل الرعاية والراحة لمواطنيها في ظل أزمة تحدث أيمن حلمي أحد المواطنين العالقين في دبي عن الجهود التي تبذلها السلطات لتوفير كل سبل الرعاية والراحة لمواطنيها في ظل أزمة كورونا وقال حلمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي "، قائلا:" نقيم في فندق 5 نجوم ومن يمتلك الجواز الأخضر ليس كمن يملك باقي الجوازات ". وأضاف المواطن:" وجهونا لفنادق ال5نجوم وعند وصولنا الفندق كان في استقبالنا المسؤولين عن رعاية المواطنين "، لافتا:" جميع الخدمات والرعاية والوجبات متوفرة وقسم رعاية السعوديين في القنصلية بدبي شئ غير مسبوق ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن عالق في دبي: من يمتلك الجواز الأخضر ليس كمن يملك باقي الجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.