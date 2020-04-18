شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح فترة تمديد هوية الزائرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات، الفترة المحددة لتمديد هوية الزائرين في الوقت الراهن، والإجراءات المتبعة لاستخراج تصريح الخادمة التي لا تتمتع بالإقامة.
وجاء ذلك في رد للمديرية على سؤالين، أولهما : "أنا مستضيف عائلة بهوية زائر.. كيف طريقة التجديد، علمًا أنني لا أجدها في "أبشر"؟.
وذكرت المديرية: إنه يتم التمديد بعد الانتهاء من سداد الرسوم المستحقة بموجب رقم الهوية؛ عبر قنوات سداد المتاحة، وذلك من يوم الاثنين 1441/8/13هـ الموافق 2020/4/6م حتى نهاية السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م.
وعن أستخرج تصريحًا لخادمة ليس لها إقامة قالت الجوازات: "تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يومًا من تاريخ الدخول، بواقع ٥٠٠ ريال".
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