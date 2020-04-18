شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. عمالة آسيوية تحول سكنها لتخزين الأغذية و"استراحة معسل" بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قام مجموعة من الوافدين من الجنسية الآسيوية، بتحويل جزءًا من الشقة التي يسكنونها بالحوية شمال الطائف، إلى مستودع لتخزين الأغذية منتهية الصلاحية،

واتضح أن الجزء المتبقي من الشقة أشبه بالاستراحة لوجود أرجيلات المعسل، فيما يشهد الموقع تجمعات في مخالفة للتعليمات في ظل الأزمة الحالية التي تشهد تطبيق الإجراءات حيال منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات، وتطبيق التعليمات ضد مرتكبي المخالفة.

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