شكرا لمتابعة خبر عن الروقي يتحدث عن مميزات مشروع مأجور التابع للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خالد الروقي المتحدث الرسمي للجنة أصدقاء المرضى بعنيزة إن المريض الذي ليس لديه استطاعة للوصول للمستشفى سواء مرضى الفشل الكلوي أو الذين لديهم مواعيد أو الحالات المستقرة، عليه أن يتصل على مشروع " مأجور " ونقوم بنقله وإرجاعه.

وأوضح الروقي خلال حواره على قناة السعودية أنه يتم إيصال الدواء لسكن المرضي، مبينا أن عدد المستفيدين من مأجور بلغ 130 مستفيد، بينما وصل عدد المستفيدين من المبادرات التي تم تدشينها خلال جائحة كورونا 4000 مستفيدا.

وكانت وزارة الصحة سجلت ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.