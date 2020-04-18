شكرا لمتابعة خبر عن «بن مساعد»: 80 ٪ من الحالات المعلنة في المملكة مؤخرًا من العمالة.. «فما ذنبهم !» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس السابق لنادي الهلال إن 80 ٪ من الحالات المعلنة في المملكة مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة.

وأضاف " بن مساعد ":" ما أستغربه تعليقات مثل " ما جاب لنا البلا إلا هم " هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟ ".

Advertisements

ولفت " بن مساعد " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة.. وهذا ليس ذنبهم ".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، أعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت المملكة 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة. وأضاف أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.