شاهد.. انتشار قوات الحرس الوطني في "الفيصلية والفاضلية" بالأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، انتشار قوات الحر الوطني في حيي ( الفيصلية ، الفاضلية ) بمحافظة الأحساء. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، انتشار قوات الحر الوطني في حيي ( الفيصلية ، الفاضلية ) بمحافظة الأحساء. وجاء ذلك لتطبيق قرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24ساعة.

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