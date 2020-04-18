شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم البيع والشراء بعد أذان الجمعة في ظل الأزمة الراهنة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم البيع والشراء بعد الأذان يوم الجمعة في ظل أوضاع أزمة كورونا الجديد.
وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" نهي الله عن البيع عند إقامة صلاة الجمعة وفي حال لم تقم الجمعة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء كورونا فإن الناس يصلونها ظهرا وليست جمعة " ولا يشمل النهي الوارد في القرآن".
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة الجميع في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل في جميع أنحاء العالم.
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