شكرا لمتابعة خبر عن قرار من «جامعة الإمام» بشأن نقل طلاب المعاهد العلمية للصفوف التالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لطلاب المعاهد العلمية " المتوسط والثانوي " بأنه يسري عليهم قرار وزارة التعليم لطلاب التعليم العام في نقلهم للصفوف التي تلي صفوفهم الدراسية الحالية.

وأضافت جامعة الإمام في بيان لها:" الجامعة تبارك لهم تجاوزهم هذا الفصل وفق ما نصت عليه لائحة قرار الوزارة، مثمنين للقيادة الرشيدة اهتمامها بالتعليم ".

ويأتي ذلك استمراراً لجهود القيادة - أعزها الله - في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين.

وكانت الوزارة قررت نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.