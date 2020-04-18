شكرا لمتابعة خبر عن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم لعملائها خصم على منتج تأمين السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدمت المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها، عرض خاص على تأمين السيارات، وذلك بالتعاون مع شركة ولاء للتأمين. قدمت المؤسسة العامة للتقاعد لعملائها، عرض خاص على تأمين السيارات، وذلك بالتعاون مع شركة ولاء للتأمين. وتتضمن العرض حصول عملاء المؤسسة من المتقاعدين وأسرهم والمستفيدين على خصم ٢٠٪؜ على منتج تأمين المركبات بنوعيه التأمين الشامل وضد الغير. وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من هذا العرض ومعرفة المزيد عن تفاصيله من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

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