شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة نقل الطيور المهاجرة لفيروس "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، حقيقة نقل الطيور المهاجرة لفيروس "كورونا" المستجد. كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، حقيقة نقل الطيور المهاجرة لفيروس "كورونا" المستجد. وقال أبا الخيل : لم يثبت ذلك إنما ثبت انتقال الفيروس المعروف بإنفلونزا الطيور للطيور والدواجن المحلية، والتي لم يثبت انتقالها أيضاً إلى الإنسان. ويذكر أن مشروعات الدواجن والطيور قد أصيبت بذات الفيروس في عام 2017، وتم القضاء عليه في وقتها، ثم عاود الفيروس الانتشار في بعض مشروعات الدواجن مطلع هذا العام، حيث تمت معالجة جزء كبير منه وحالات التعافي في تزايد كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة نقل الطيور المهاجرة لفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.