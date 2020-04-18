الجوازات تنهي إجراءات 150 معتمرًا باكستانيًا.. بعد تطبيق الشروط الاحترازية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن إنهاء إجراءات 150 معتمرًا باكستانيًا، وعودتهم إلى بلادهم.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت: الجوازات السعودية تنهي إجراءات 150 معتمراً من الجنسية الباكستانية غادروا إلى بلادهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأفادت أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية، فيما أكدت الجوازات، أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

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