تعرف على آلية استخدام الخريطة التفاعلية لطلب احتياجاتك عبر تطبيقات التوصيل

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية الاستفادة من خدمة «الخريطة التفاعلية» التي يستطيع من خلالها المستفيد تحديد أقرب موقع له وطلب كافة احتياجاته اللازمة من التّطبيقات المتاحة للتوصيل عبر بوابة بلدي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يمكن من خلال استخدام الخريطة التفاعلية البحث عن مواقع الأنشطة المستثناة من الإغلاق وقت منع التجول.

خطوات استخدام الخريطة التفاعلية من بوابة بلدي

ويمكن استخدام الخريطة التفاعلية من خلال الدخول إلى بوابة بلدي ثم اختيار أيقونة «الاستعلام الإلكتروني» ثم اختيار «لأنشطة المستثناة» ثم اختيار النشاط ثم الضغط على الموقع اضغط هنا واختيار عرض« google»، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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ومن الأنشطة المستثناة، قطاع الأغذية وأنشطة خدمات توصيل الطلبات للمنازل، والقطاع الصحي وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء وقطاع الاتصالات كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال وقطاع المياه، مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل.

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