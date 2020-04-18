أخبار السعودية اليوم.. استئناف عمل مركبات الأجرة بالمناطق غير الخاضعة لمنع تجول كلي.. وأمطار رعدية على 4 مناطق

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 18 إبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة منها الموافقة على استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق التي لا تخضع لمنع التجول الكلي وعودة 21 ألف مواطن من الخارج وأمطار رعدية على 4 مناطق.

صدور الموافقة الكريمة على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة بالمناطق التي لا تخضع لمنع تجول كلي

رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة؛ باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن، التي لا يطبق بها منع التجول الكلي.

المرور ينبه بضرورة حمل تصريح التنقل خلال فترة منع التجول

شدد المرور السعودي، اليوم السبت، على ضرورة حمل تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول تجنبًا للمساءلة القانونية

الأرصاد تنبّه قاطني 4 مناطق لأمطار رعدية وأتربة مثارة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، لأمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

«الصخري»: فلكيًا شعبان ٣٠ يومًا.. والجمعة غرة رمضان

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، أن تكون الجمعة ٢٤ أبريل هي غرة شهر رمضان المبارك.

بالفيديو.. الجوازات: عودة 21 ألف مواطن من الخارج عبر 3 منافذ جوية

أوضح المتحدث الرسمي للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، عودة 21 ألف مواطن لأرض الوطن من خلال 3 منافذ جوية.

بالفيديو.. «نجود» تروي رحلة عودتها من لندن: «أنا أفخم مواطنة»

قالت المواطنة «نجود المحفوظ»، إنها تشعر بالفخر ببلدها السعودية، وروت تجربة عودتها من لندن إلى الرياض.

إتلاف 3 طن خضراوات مجهولة المصدر بحي الشوقية في مكة المكرمة

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ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، 3 طن من الخضراوات والورقيات مجهولة المصدر داخل عمارة سكنية بحي الشوقية، تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، وتمت مصادرتها وإتلافها وإغلاق الموقع لحين إكمال الإجراءات النظامية.

النمر يوضح علاقة اختبار كتم النفس بكورونا وحقيقة انتقال الفيروس عبر الطعام

صحح الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، معلومة خاطئة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا عن طريق كتم النفس.

وصول 40 ألف رأس ضأن من إسبانيا إلى ميناء جدة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إرساليتين من الضأن عبر ميناء جدة الإسلامي، تضمُّان (40500) رأس، ليبلغ عدد المواشي المفسوحة منذ بداية شهر أبريل إلى ( 134101) رأس، ضمن جهود الوزارة لدعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.

‪ »خبير تعليمي يُطلع «عاجل» على ملامح قرار «نقل الطلاب للسنوات التالية

أشاد الخبير التعليمي عوض الشمراني، بنجاح وزارة التعليم في إدارة الأزمة منذ بدايتها وحتى حسم نتيجة الطلاب بنقلهم للمراحل التالية؛ لتكون هذه السنة لهم «سنة عبور»، مع إتاحة الفرصة لمن يرغب في تحسين تحصيله الدراسي عبر بدائل تعليمية ومنصات إلكترونية وفّرتها الوزارة بأعلى المعايير الدولية.

مكة.. إصابة مواطنين اثنين وطفل في حريق نشب بعمارة سكنية

أصيب ثلاثة أشخاص (مواطنان وطفل)، عندما اندلع حريق بعمارة مكونة من أربعة أدوار بشارع المنصور، قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على إخماده وإجلاء قاطني الموقع.

استفادة من منع التجول.. الفيصل يوجه ببدء تطوير غار حراء وجبل ثور

وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بالبدء عاجلًا في مشروعي تطوير غاري حراء وجبل ثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.

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