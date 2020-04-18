جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة لعام 1441هـ

أعلنت جامعة الجوف ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي الحالي 1441هـ وفقًا للتالي: (تعقد جميع الاختبارات النهائية لجميع مقررات السنة الأولى المشتركة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ عن بُعد بطريقة الكتاب المفتوح، حسب التقويم الجامعي المحدد سابقًا؛ حيث تبدأ الاختبارات من يوم 3/9/1441هـ وحسب جدول الاختبارات المعلن على البوابة الإلكترونية والضوابط المخصصة للاختبارات النهائية بالجامعة).

وبيَّنت الجامعة أهمية أن يكون تقييم المقررات النهائي لجميع مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في السنة الأولى المشتركة بنظام (ناجح / راسب) دون درجة ودون التأثير على معدل الطالب التراكمي، ويكون تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بناء على نسبة موزونة مكونة من 50% لمعدل الطالب في المستوى الأول في السنة الأولى المشتركة، و50% للنسبة الموزونة للقبول بالجامعة.

وأوضحت أنه يجب على الطالب اجتياز جميع مقررات السنة الأولى المشتركة لكي يكون مؤهلاً للتخصيص وفق الآلية أعلاه، وتتيح البوابة الإلكترونية إدخال رغبات الطلاب للتخصيص بدءًا من يوم الأحد 26/8/1441هـ حتى يوم الثلاثاء 5/9/1441هـ.

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