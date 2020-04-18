«أمانة القصيم» تعتمد 5 مستوصفات لاستقبال طلبات الشهادات الصحية

فعلت أمانة منطقة القصيم خدمة استقبال طلبات الشهادات الصحية أمام المستفيدين من عدد (5) مستوصفات صحية معتمدة، بتوجيه أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، وبهدف تسريع إصدار الشهادات الصحية لمندوبي تطبيقات التوصيل .

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أنَّ هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل وتسريع استقبال طلبات إصدار الشهادات الصحية لمندوبي التوصيل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة منطقة القصيم لمكافحة فيروس كورونا.

وبيّن أنه يتطلب على المتقدم توفّر إثبات عمل من مقدّم التوصيل المعتمد لدى هيئة الاتصالات والهوية الوطنية، بالإضافة إلى صورة شخصية على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

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