السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية تعلن عن تسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس المحتلة



رام الله 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس المحتلة بسبب فيروس

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز الصحفي اليوم حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين أن الوفاة هي لمسنة تبلغ من العمر " 78 عاما "، مشيرا إلى أنها كانت تُعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.

كما أعلنت وزيرة الصحة ميّ الكيلة عن تسجيل 6 إصابات جديدة في فلسطين، بينها إصابتان لعاملين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، و4 مخالطين من يطا جنوب الخليل، وبيت عنان والعيزرية وأريحا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 313، بينها 13 حالة في المحافظات الجنوبية، و105 حالات في القدس.

وأوضحت الكيلة، أن الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة، وعددهم 227 حالة، وعدد الحالات النشطة 242 حالة، وحالات الشفاء هي 69 حالة .

//انتهى//

17:14ت م

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رام الله 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل أول حالة وفاة في مدينة القدس المحتلة بسبب فيروس كورونا فجر اليوم السبت لمسنة فلسطينية من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز الصحفي اليوم حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين أن الوفاة هي لمسنة تبلغ من العمر " 78 عاما "، مشيرا إلى أنها كانت تُعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس.كما أعلنت وزيرة الصحة ميّ الكيلة عن تسجيل 6 إصابات جديدة في فلسطين، بينها إصابتان لعاملين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، و4 مخالطين من يطا جنوب الخليل، وبيت عنان والعيزرية وأريحا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 313، بينها 13 حالة في المحافظات الجنوبية، و105 حالات في القدس.وأوضحت الكيلة، أن الحالة الصحية لجميع المرضى مستقرة، وعددهم 227 حالة، وعدد الحالات النشطة 242 حالة، وحالات الشفاء هي 69 حالة .//انتهى//17:14ت م0112

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