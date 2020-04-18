السعودية اليوم / "هدف" والأكاديمية المالية ينظمان غداً جلسة تدريبية تفاعلية حول استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات



الرياض 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع الأكاديمية المالية غداً جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان "استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات"، وذلك عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" من خلال الرابط‏ doroob.sa .

ودعا "الصندوق" السعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي التسجيل في المنصة، وحجز مقعد لحضور البرنامج التدريبي, حيث سيبدأ اللقاء الإلكتروني عند الساعة الخامسة عصراً ويستمر لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن تتضمن المحاضرة عدة محاور رئيسة وهي: ماهية استمرارية الأعمال، والتكامل بين إدارة الطوارئ وإدارة الأزمات، وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي، ومعيار إدارة استمرارية الأعمال (إيزو 22301)، ونموذج عمل إدارة استمرارية الأعمال، والتشريعات والإجراءات

ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" - الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية - تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويُعد "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع العديد من الجهات.

فيما تقدم الأكاديمية المالية حلولاً تدريبية وتطويرية متنوعة لتزويد الممارسين في القطاع المالي بالمعرفة والمهارات اللازمة سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرات متقدمة، بحيث تغطي خدماتها جميع القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي: المصرفية والتمويل والتأمين والسوق المالية، والجهات الحكومية ذات العلاقة والخريجين الجدد الراغبين في الانضمام إلى القطاع المالي.

// انتهى //

17:12ت م

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الرياض 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسينظم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع الأكاديمية المالية غداً جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان "استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات"، وذلك عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" من خلال الرابط‏ doroob.sa .ودعا "الصندوق" السعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي التسجيل في المنصة، وحجز مقعد لحضور البرنامج التدريبي, حيث سيبدأ اللقاء الإلكتروني عند الساعة الخامسة عصراً ويستمر لمدة ساعتين.ومن المقرر أن تتضمن المحاضرة عدة محاور رئيسة وهي: ماهية استمرارية الأعمال، والتكامل بين إدارة الطوارئ وإدارة الأزمات، وإدارة استمرارية الأعمال والتعافي، ومعيار إدارة استمرارية الأعمال (إيزو 22301)، ونموذج عمل إدارة استمرارية الأعمال، والتشريعات والإجراءات السعودية ذات الصلة، والدورات العالمية المتخصصة في استمرارية الأعمال.ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" - الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية - تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.ويُعد "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع العديد من الجهات.فيما تقدم الأكاديمية المالية حلولاً تدريبية وتطويرية متنوعة لتزويد الممارسين في القطاع المالي بالمعرفة والمهارات اللازمة سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرات متقدمة، بحيث تغطي خدماتها جميع القطاعات الفرعية المتصلة بالقطاع المالي: المصرفية والتمويل والتأمين والسوق المالية، والجهات الحكومية ذات العلاقة والخريجين الجدد الراغبين في الانضمام إلى القطاع المالي.// انتهى //17:12ت م0110

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.