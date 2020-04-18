السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن نتائج اختبار القدرات العامة "الفترة الثانية"



الرياض 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن خطتها التي أعدتها لاستمرار أعمالها عن بُعد في ظل جائحة فيروس

وأكدت الهيئة أنه استمرارًا لأعمالها دون التأثير على جودة الخدمات والبرامج المقدمة إلى جانب دعم المستفيدين والمستفيدات والجهات المستفيدة، خاصة بعد القرارات والتوجيهات التي صدرت من القيادة الرشيدة - حفظها الله - في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، استثمرت الهيئة جميع طاقاتها في العمل عن بُعد وعملت على تصحيح وإعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية والاختبارات الأخرى المحوسبة.

وأوضحت الهيئة أن اختبار القدرات العامة الذي عقد خلال المدة من 4 – 12 رجب 1441هـ يعدُ مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب والطالبات على الاختيار وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وبينت أن الاختبار يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، من خلال القدرة على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، وكذلك القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الجميع للاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات إلكترونيًا والإجابة عن استفساراتهم.

// انتهى //

17:09ت م

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الرياض 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن خطتها التي أعدتها لاستمرار أعمالها عن بُعد في ظل جائحة فيروس كورونا اليوم نتائج اختبار القدرات العامة الورقي "الفترة الثانية" عبر موقعها الإلكتروني www.etec.gov.sa.وأكدت الهيئة أنه استمرارًا لأعمالها دون التأثير على جودة الخدمات والبرامج المقدمة إلى جانب دعم المستفيدين والمستفيدات والجهات المستفيدة، خاصة بعد القرارات والتوجيهات التي صدرت من القيادة الرشيدة - حفظها الله - في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، استثمرت الهيئة جميع طاقاتها في العمل عن بُعد وعملت على تصحيح وإعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية والاختبارات الأخرى المحوسبة.وأوضحت الهيئة أن اختبار القدرات العامة الذي عقد خلال المدة من 4 – 12 رجب 1441هـ يعدُ مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب والطالبات على الاختيار وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.وبينت أن الاختبار يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، ويركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، من خلال القدرة على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، وكذلك القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس.ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الجميع للاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات إلكترونيًا والإجابة عن استفساراتهم.// انتهى //17:09ت م0109

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