السعودية اليوم / مدير صحة الطائف يتابع نتائج فرق التقصي بصحة الطائف



الطائف 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

تفقد مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني أمس جهود فرق التقصي الوبائي المنتشرة والفرق الميدانية العاملة ميدانيا من خلال مركز القيادة والتحكم.

وشاهد النتائج الإيجابية لعمليات التقصي والمسح الميداني بعدد من المواقع وعمليات المتابعة للمخالطين للحالات الإيجابية والآلية المتبعة لحصر أعدادها وتأمين بقائهم ضمن المحاجر الصحية المخصصة.

كما استمع إلى شرح مفصل عن الخطوات المتسارعة للفرق الميدانية للتعامل مع الحالات الطارئة والمهام الفورية من نائب رئيس غرفة القيادة والتحكم خالد الثبيتي وعمليات مراقبة المؤشرات على مدار الساعة لقياس الجهود المبذولة ميدانيا بما يتماشى مع مؤشرات وزارة الصحة للرصد والمتابعة المباشرة.

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17:08ت م

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